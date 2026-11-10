Temui Prabowo Pagi Tadi, Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri dari Wapres RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjadi sorotan luas menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Pada persamuhan itu, Gibran menyampaikan niatnya mengundurkan diri dari jabatan Wapres RI.

Informasi soal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Negara.

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“Pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden (Gibran, red) ada pertemuan dengan Bapak Presiden (Prabowo, red). Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ucap Prasetyo di Istana Negara, pada Selasa (10/11).

“Beliau (Gibran, red) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” imbuh Menteri Prasetyo.

Lebih lanjut Prastyo menjelaskan Presiden Prabowo tidak menolak maupun mengiyakan permohonan Gibran itu.

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“Namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran kepada Bapak Wakil Presiden,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang selama ini diperdebatkan.