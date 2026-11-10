Temui Prabowo Pagi Tadi, Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri dari Wapres RI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjadi sorotan luas menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Pada persamuhan itu, Gibran menyampaikan niatnya mengundurkan diri dari jabatan Wapres RI.
Informasi soal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Negara.
“Pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden (Gibran, red) ada pertemuan dengan Bapak Presiden (Prabowo, red). Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ucap Prasetyo di Istana Negara, pada Selasa (10/11).
“Beliau (Gibran, red) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” imbuh Menteri Prasetyo.
Lebih lanjut Prastyo menjelaskan Presiden Prabowo tidak menolak maupun mengiyakan permohonan Gibran itu.
“Namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran kepada Bapak Wakil Presiden,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang selama ini diperdebatkan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan ingin mengundurkan diri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Puan, AHY, Sultan B Najamudin, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
- Gibran Pamitan, Pedagang Kaki Lima Padati Istana Wapres Menjamu Masyarakat
- Tak Ungkap Alasan, Gibran Mundur dari Wapres Atas Permintaan Sendiri
- Prabowo Punya Waktu 14 Hari Setor 2 Nama Pengganti Gibran dari Kursi Wapres RI
- Ratusan Sukarelawan Padati Istana Wapres, Dukung Keputusan Gibran
- Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR RI, Wapres Pengganti Diproses Paling Lama 60 Hari