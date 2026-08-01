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Temui Ribuan Warga Jakarta, Sahroni Tegaskan Komitmen Mengawal RUU Perampasan Aset

Temui Ribuan Warga Jakarta, Sahroni Tegaskan Komitmen Mengawal RUU Perampasan Aset
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Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat Kunker Masa Reses DPR RI di Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU), Sabtu (1/8/2026). Foto: ASC

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Masa Reses DPR RI di Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU), Sabtu (1/8/2026).

Forum itu dihadiri lebih dari 2.000 masyarakat dari berbagai wilayah di Jakarta Utara.

Temui Ribuan Warga Jakarta, Sahroni Tegaskan Komitmen Mengawal RUU Perampasan Aset

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Saat sesi dialog, salah seorang warga menyampaikan aspirasi terkait perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Warga berharap regulasi tersebut dapat segera disahkan mengingat urgensinya dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset negara.

Menanggapi hal itu, Sahroni memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset terus berjalan di Komisi III DPR RI dan saat ini masih dalam tahap pendalaman bersama berbagai pihak.

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"Saya pastikan RUU Perampasan Aset tidak berhenti atau ditunda. Pembahasannya terus berjalan di Komisi III," kata Sahroni

Dia mengatakan saat ini Komisi III DPR terus melibatkan para pakar dan berbagai institusi untuk memberikan masukan agar ketika disahkan nanti, RUU Perampasan Aset benar-benar berkualitas, implementatif, dan menjawab harapan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan komitmennya mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset ssampai tuntas.

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