Temui Tokoh Papua Barat Daya, Kaesang Berdiskusi soal Pembangunan Daerah

jpnn.com, SORONG - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menemui tokoh masyarakat adat Wanusau, Alfons Kambu, di Maybrat, Sorong, Papua Barat Daya.

Alfons berharap dirinya dapat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membahas kemajuan Papua Barat Daya.

Dalam pertemuan tersebut, Kaesang dan Alfons Kambu, saling berdisikusi terkait apa yang dibutuhkan dan berkolaborasi dalam membangun sebuah gagasan guna untuk masyarakat Papua yang sejahtera.

"Kami berharap Pak Wapres bisa datang, mudah-mudahan supaya kita bersatu membesarkan visi-misi yang ada pada rencana ini akan lebih besar,” kata Alfons Kambu.

Alfons Kambu menitipkan harapannya agar putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dapat membawa Papua Barat Daya menjadi daerah yang diperhatikan.

Dalam hal ini Kaesang juga menampung semua masukan dan rencana yang diberikan oleh Alfons Kambu.

Ia nanti akan menyampaikan masalah masalah di Papua Barat Daya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kami terima masukan ini. Nanti saya coba sambung ke Mas Wapres,” ucap Kaesang. (dil/jpnn)