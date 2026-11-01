Temukan Dugaan Pelanggaran Kehutanan di Kalteng, Menhut Segel Kayu & Sita Alat Berat

jpnn.com, KALIMANTAN TENGAH - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk mengecek lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah pada Sabtu (31/10).

Saat diperjalanan, Menhut Raja Juli menemukan sejumlah dugaan pelanggaran kehutanan seperti tumpukan kayu gelondongan yang diduga ilegal, truk bermuatan kayu hingga alat berat disegel.



Menurut dia, tumpukan kayu gelondongan yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.

Menhut kemudian turun langsung mengecek lokasi bersama jajaran Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, Petugas Gakkum lantas memanggil kepala desa setempat untuk meminta keterangan terkait kepemilikan kayu tersebut.

Sebab, terdapat dugaan pelanggaran, lokasi tumpukan kayu tersebut langsung dipasangi garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan untuk mengamankan lokasi dan kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami kemudian berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Tengah serta aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," kata Menhut Raja Juli.

Selain itu, di tengah perjalanan Menhut kembali menemukan dua truk dengan muatan yang ditutup terpal.

Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan muatan kayu yang juga diduga ilegal.

Kayu tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengecekan dokumen terkait asal-usul dan legalitas pengangkutannya.