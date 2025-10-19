Temukan Spot Seru Seusai Nonton Livin' Fest di NICE PIK2, Dijamin Puas!
jpnn.com, JAKARTA - Kawasan PIK2 memiliki banyak spot wisata dan kuliner yang sayang untuk dilewatin.
Setelah menyaksikan Livin’ Fest 2025 di NICE PIK2 jangan terburu-buru pulang, karena pengunjung bisa menikmati berbagai wisata hingga kuliner.
“Saya kira cuma ada festival, ternyata PIK2 luas banget! Banyak tempat seru yang bisa dikunjungi setelah acara,” kata Mita (24), pengunjung asal Tangerang yang datang bareng teman-teman kantornya.
Rekomendasi Spot Menarik di PIK2
Livin’ Fest 2025 menjadi sorotan karena bergabung berbagai event keren, seperti travel fair, fun run, padel arena, festival kuliner, beauty & wellness, kriya, wastra, sampai konser K-pop bareng SUHO, ENHYPEN, dan ILLIT.
Lebih dari 700 tenant ikut ramaikan acara hasil kolaborasi dengan Inacraft, Jakarta Coffee Week, Female Daily X Beauty, TradeMark Market, dan Garuda Travel.
Namun, buat yang masih betah nongkrong, lanjut deh eksplor destinasi PIK2 yang lagi hits banget ini.
1. Spot Instagramable di Dragon Point
Setelah menyaksikan Livin’ Fest 2025 di NICE PIK2 jangan terburu-buru pulang, karena pengunjung bisa menikmati berbagai wisata hingga kuliner.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TikTokers Ello MG Sulap Gerobak Sederhana Jadi Restoran Oseng Endok
- NICE PIK2 Jadi Etalase UMKM Nasional di Livin' Fest 2025 Ultah ke-27 Bank Mandiri
- Resmi Dibuka, Golden Tulip Essential PIK2 Jadi Simbol Sinergi Bisnis & Wisata Baru di Utara Jakarta
- Gelar RUPSLB, PANI Sepakati Rights Issue III Senilai Rp 16,7 Triliun
- Diplomasi Budaya di NICE PIK2, Ketika WITF 2025 Menyatukan Dunia di Meja Makan Indonesia
- Bukan Sekadar Kuliner, Festival Kue Lapis Jakarta Tonggak Pelestarian Rasa Nusantara