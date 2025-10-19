Temukan Spot Seru Seusai Nonton Livin' Fest di NICE PIK2, Dijamin Puas!

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan PIK2 memiliki banyak spot wisata dan kuliner yang sayang untuk dilewatin.

Setelah menyaksikan Livin’ Fest 2025 di NICE PIK2 jangan terburu-buru pulang, karena pengunjung bisa menikmati berbagai wisata hingga kuliner.

“Saya kira cuma ada festival, ternyata PIK2 luas banget! Banyak tempat seru yang bisa dikunjungi setelah acara,” kata Mita (24), pengunjung asal Tangerang yang datang bareng teman-teman kantornya.

Rekomendasi Spot Menarik di PIK2

Livin’ Fest 2025 menjadi sorotan karena bergabung berbagai event keren, seperti travel fair, fun run, padel arena, festival kuliner, beauty & wellness, kriya, wastra, sampai konser K-pop bareng SUHO, ENHYPEN, dan ILLIT.

Lebih dari 700 tenant ikut ramaikan acara hasil kolaborasi dengan Inacraft, Jakarta Coffee Week, Female Daily X Beauty, TradeMark Market, dan Garuda Travel.

Namun, buat yang masih betah nongkrong, lanjut deh eksplor destinasi PIK2 yang lagi hits banget ini.

1. Spot Instagramable di Dragon Point