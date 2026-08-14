Temukan Tambatan Hati Baru, Dahlia Poland Berbagi Cerita

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dahlia Poland telah menata hidupnya kembali seusai bercerai dengan Fandy Christian.

Kini, perempuan 29 tahun tersebut tengah menjalin hubungan dengan seorang pria.

Dia mengaku bahwa dirinya sudah sekitar tiga bulan menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.

Dahlia Poland lantas menceritakan awal perkenalannya dengan pria tersebut.

"Kenalnya di Bandung lagi main, terus ya sudah, kan tahu sama Diki (SM*SH) ya. Ke mana pun aku pergi sama Diki. Terus ya sudah ketemu, kenalan, terus ya sudah, just chill," ujar Dahlia Poland di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dia menyebut bahwa sang kekasih juga berasal dari kalangan entertainment.

"Di entertainment juga sama," kata Dahlia Poland.

Dia mengaku bahwa dirinya kini memang lebih selektif dalam mencari pasangan.