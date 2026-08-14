Temukan Tambatan Hati Baru, Dahlia Poland Berbagi Cerita
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dahlia Poland telah menata hidupnya kembali seusai bercerai dengan Fandy Christian.
Kini, perempuan 29 tahun tersebut tengah menjalin hubungan dengan seorang pria.
Dia mengaku bahwa dirinya sudah sekitar tiga bulan menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.
Dahlia Poland lantas menceritakan awal perkenalannya dengan pria tersebut.
"Kenalnya di Bandung lagi main, terus ya sudah, kan tahu sama Diki (SM*SH) ya. Ke mana pun aku pergi sama Diki. Terus ya sudah ketemu, kenalan, terus ya sudah, just chill," ujar Dahlia Poland di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.
Dia menyebut bahwa sang kekasih juga berasal dari kalangan entertainment.
"Di entertainment juga sama," kata Dahlia Poland.
Dia mengaku bahwa dirinya kini memang lebih selektif dalam mencari pasangan.
Aktris Dahlia Poland mengaku bahwa dirinya sudah sekitar tiga bulan menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fandy Christian Tulis Surat Berharap Rujuk, Dahlia Poland Tetap Ingin Cerai
- Mediasi Dinyatakan Gagal, Dahlia Poland Kukuh Cerai Dari Fandy Christian
- 3 Berita Artis Terheboh: Alasan Andre Taulany Ngotot Cerai, Azizah Salsha Lapor Polisi
- Fakta Sebelum Dahlia Poland Mengajukan Gugatan Cerai Akhirnya Terungkap
- Dahlia Poland dan Fandy Christian Pisah Ranjang Sejak Mei
- 3 Berita Artis Terheboh: Dahlia Poland Buka-bukaan, Anak ungkap Penyebab Andre Gugat Cerai