Ten2Five dan SM*SH Hadirkan Aku Ada Rahasia Versi Baru

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Ten2Five berkolaborasi dengan boyband, SM*SH untuk merilis lagu berjudul Aku Ada Rahasia versi baru.

Aku Ada Rahasia pertama kali dirilis pada 2007, hingga menjadi salah satu lagu yang memorable dari perjalanan musik Ten2Five.

Kini, dalam semangat menghadirkan kembali karya-karya terbaik untuk generasi baru, Ten2Five memilih untuk menghidupkan kembali lagu tersebut.

Lagu versi baru hadir nuansa yang lebih segar dan dinamis yang diperkuat dengan harmoni vokal khas dan energi muda dari SM*SH.

"Kami percaya lagu ini punya tempat khusus di hati banyak orang. Dengan menggandeng SM*SH, kami ingin menjembatani generasi, menyatukan penggemar lama dan baru dalam satu rasa yang sama: nostalgia dan kebaruan," ungkap Imel Ten2Five, vokalis Ten2Five.

Proyek kolaborasi tersebut bukan hadir tanpa alasan. Kedekatan personal antara beberapa personel Ten2Five dan SM*SH, khususnya antara Rafael Tan dan vokalis Ten2Five, Imel, telah terjalin sejak lama.

Sebelumnya, Rafael pernah terlibat dalam proyek kolaborasi lagu Salahkah Kita bersama Ten2Five. Selanjutnya chemistry itu berlanjut dalam balutan baru lagu Aku Ada Rahasia.

Kolaborasi tersebut juga menjadi momen unik bagi SM*SH yang dikenal sebagai pelopor boyband modern di Indonesia.