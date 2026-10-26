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Tenang dan Santai, Maling Gasak Motor di Showroom

Tenang dan Santai, Maling Gasak Motor di Showroom
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Tangkapan layar - Seorang pria berinisial HW mencuri sepeda motor dengan modus berpura-pura menjadi pelanggan di sebuah showroom di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, Jumat (9/10/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah showroom di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat.

Mendapat laporan dari korban, polisi meringkus pelaku yang menggunakan modus berpura-pura menjadi pelanggan.

Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan pelaku berinisial HW itu ditangkap di area Stasiun Kota, setelah kepolisian mendapat informasi dari pihak Transjakarta.

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"Pada saat proses penangkapan, pada tanggal 26 Oktober dini hari, Tim Tiger mendapatkan informasi dari pihak Transjakarta yang melihat rekaman CCTV (kamera pengawas). Dalam rekaman itu, pelaku berciri sama pria dalam CCTV yang ada di Jembatan Dua (lokasi pencurian)," kata Wahyu kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menerima laporan tersebut, Tim Tiger Polsek Tambora segera menuju lokasi dan meringkus pelaku.

Insiden pencurian itu bermula pada 8 Oktober sekira pukul 15.00 WIB, yakni ketika pelaku datang ke showroom, lalu bertanya-tanya mengenai harga sepeda motor yang hendak ia belikan untuk istrinya.

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"Kemudian, di tanggal 9 Oktober, pelaku tersebut datang lagi menanyakan harga motor PCX, kemudian meminta tolong kepada saksi untuk membelikan minuman dan rokok sambil menunggu kedatangan istri dari pelaku tersebut," ujar Wahyu.

Memenuhi keinginan pelanggan, pegawai showroom pun bergegas membeli barang-barang yang diinginkan oleh pelaku.

Modus maling mencuri motor di showroom Tambora, Jakarta Barat. Karyawan terkecoh.

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