jpnn.com, JAKARTA - Momen liburan seharusnya sudah terasa menyenangkan sejak langkah pertama keluar dari pintu rumah.

Namun, urusan menyambung transportasi dari dan menuju bandara sering kali menjadi bagian paling menguras energi para pelancong.

Menjawab kebutuhan itu, maskapai Vietjet Air dan aplikasi Grab bersepakat menggabungkan ekosistem layanan mereka.

Baca Juga: Vietjet Air Buka Rute Baru dan Tebar Promo Tiket Rp0

Kemitraan strategis ini dirancang untuk menjembatani perjalanan udara dengan transportasi darat, sekaligus mendorong geliat pariwisata di kawasan Asia Tenggara.

Lewat kolaborasi ini, wisatawan tidak perlu lagi pusing memikirkan logistik perjalanan secara terpisah.

Penumpang Vietjet bakal mendapatkan berbagai penawaran eksklusif layanan Grab.

Misalnya kode diskon khusus yang bisa diakses melalui platform Vietjet Sky Shop.

Tidak itu saja, tersedia produk perjalanan co-branded serta promosi bersama di pasar internasional.