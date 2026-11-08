Tenant di Stasiun Gambir Kebakaran, KAI Sampaikan Permohonan Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta Franoto Wibowo memastikan seluruh perjalanan kereta api dari dan menuju Stasiun Gambir tetap berjalan normal, menyusul insiden kebakaran di salah satu tenant makanan yang berada di area hall selatan lantai dasar stasiun tersebut, Sabtu (7/11) malam.

Franoto menuturkan berkat penanganan cepat dan koordinasi petugas, api berhasil dipadamkan pada pukul 20.55 WIB atau sekitar 18 menit setelah kejadian dilaporkan pada pukul 20.37 WIB.

Menurutnya, ppetugas segera melakukan penanganan begitu menerima informasi kejadian, termasuk berkoordinasi dengan unit terkait dan petugas pemadam kebakaran untuk memastikan kondisi tetap terkendali.

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“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dan masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Keselamatan pelanggan, pekerja, dan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama. Petugas langsung bergerak melakukan penanganan agar kejadian dapat segera diatasi,” ujar Franoto.

Dalam proses penanganan, petugas memanfaatkan fasilitas hydrant yang tersedia di area peron jalur 1 dan jalur 4 Stasiun Gambir.

Sebanyak empat unit kendaraan pemadam kebakaran juga tiba di lokasi pada pukul 20.48 WIB untuk membantu proses pemadaman.

Asap dari lokasi kebakaran sempat mengarah ke jalur 1 Stasiun Gambir. Namun, kondisi tersebut tidak berdampak terhadap kelancaran operasional kereta api.

“Kami memastikan tidak ada perjalanan kereta api yang terganggu akibat kejadian ini. Seluruh perjalanan dari dan menuju Stasiun Gambir tetap berlangsung normal,” jelas Franoto.