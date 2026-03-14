Tenggelam di Sungai Lematang, Korban Ditemukan Tak Bernyawa di Tumpukan Sampah Bambu
jpnn.com, PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - Tim SAR gabungan menemukan Tedi Pahlevi (35), warga Desa Kodong yang dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Lematang, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Sabtu (14/3/2026) sekitar pukul 09.50 WIB.
Korban ditemukan dalam kondisi mengapung dan tersangkut pada tumpukan sampah bambu di aliran Sungai Lematang.
Posisi korban ditemukan sekitar radius 13 KM dari lokasi awal kejadian atau tepatnya di wilayah Desa Petar, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim.
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian secara intensif selama tiga hari.
“Alhamdulillah pada pencarian hari ketiga ini korban berhasil ditemukan," ungkap Raymond.
Selanjutnya, korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
Raymond menyampaikan dengan telah ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR," ucap Raymond. (mcr35/jpnn)
Tedi Pahlevi (35) korban tenggelam di Sungai Lematang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa pada pencarian hari ketiga
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Cuci Hati
- Korban Tenggelam di Sungai Lematang PALI belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak
- Kecam Pelaku Kekerasan Seksual pada Atlet, Sekjen DPP Perbasi Dorong Hukuman Setimpal
- Kecelakaan Maut di Bandung, Seorang Remaja Meninggal di Tempat Kejadian
- Menpora Erick Thohir Kecam Keras Pelaku Kekerasan Seksual pada Atlet Kickboxing di Jatim
- Wanita Asal Siak yang Dibawa Pacar ke Kamboja Meninggal Dunia
- Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Andi Rianto: Selamat Jalan