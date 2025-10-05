Tenggelam di Sungai Musi, Siti Aisyah Ditemukan 4 Hari Kemudian dalam Kondisi Meninggal

jpnn.com, PALEMBANG - Siti Aisyah, 32, warga Talang Jambe yang dilaporkan tenggelam di Sungai Musi Palembang akhirnya ditemukan Tim SAR Gabungan, Minggu (5/10/2025) sekitar pukul 04.15 WIB.

Korban ditemukan mengapung di pinggir sungai tersangkut ditanaman eceng gondok dalam kondisi meninggal dunia atau sekitar 1,5 kilometer dari lokasi awal kejadian.

"Benar, setelah dilakukan pencarian selama empat hari, korban hari ini ditemukan," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Selanjutnya, korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Palembang guna dilakukan proses lebih lanjut.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Kamis pagi sekitar pukul 05.00 WIB korban yang bekerja di salah satu rumah makan berada tak jauh dari lokasi kejadian pergi mandi di pinggir sungai musi.

Saat sedang mandi diduga korban terpeleset, dikarenakan air sungai sedang pasang dan korban tidak bisa berenang sehingga menyebabkan tubuh korban terseret arus dan seketika tenggelam. (mcr35/jpnn)