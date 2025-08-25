Tengku Dewi Beberkan Biaya Ultah Putri Bungsunya di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi mengungkapkan rincian biaya yang dikeluarkan untuk perayaan ulang tahun setahun putri bungsunya, Zeya.

Ulang tahun pertama Zeya diketahui diadakan pada sebuah beach club di Bali, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan tersebut, Tengku Dewi ditanya mengenai perkiraan anggaran yang dihabiskan untuk acara tersebut.

Tengku Dewi menjelaskan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar karena banyak pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Mantan istri Andrew Andika tersebut juga menambahkan banyak teman-temannya di Bali yang memberikan dukungan untuk perayaan ulang tahun Zeya.

"Karena banyak yang kerja sama jadi enggak terlalu besar, karena aku juga di Bali lumayan banyak teman-teman ya, banyak yang support juga untuk ulang tahunnya Zeya, karena pertama kali gitu kan," kata Tengku Dewi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Tengku Dewi tidak menyebutkan angka pasti mengenai total biaya yang dikeluarkan untuk perayaan ulang tahun anaknya.

Namun, menurut Tengku Dewi, biaya yang dikeluarkan tanpa kolaborasi kemungkinan mencapai puluhan juta rupiah.