Tengku Dewi Pastikan Tak Batasi Komunikasi Andrew Andika dengan Anak-Anak

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tengku Dewi buka suara soal hubungannya dengan mantan suaminya, Andrew Andika, perihal anak-anak.

Tengku Dewi memastikan bahwa komunikasi antara anak-anak dan Andrew Andika tetap terjalin dengan baik.

Ibu dua anak itu menegaskan dirinya tak akan membatasi mantan suaminya untuk berkomunikasi dengan buah hati mereka.

"Baik. Tadi malam juga baru ketemu. Enggak ada, aku sama sekali enggak ada pembatasan," ujar Tengku Dewi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Perempuan 37 tahun itu pun mempersilakan mantan suaminya untuk bertemu anak-anak mereka.

Tengku Dewi memastikan tak membatasi Andrew Andika untuk bertemu kedua buah hatinya.

"Masih (sering ketemu). Aku enggak ngebatasin sama sekali," tuturnya.

Dia pun memperbolehkan Andrew Andika apabila ingin mengajak jalan sang buah hati.