menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tengku Dewi Pastikan Tak Batasi Komunikasi Andrew Andika dengan Anak-Anak

Tengku Dewi Pastikan Tak Batasi Komunikasi Andrew Andika dengan Anak-Anak

Tengku Dewi Pastikan Tak Batasi Komunikasi Andrew Andika dengan Anak-Anak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tengku Dewi. Foto: Instagram/tengkudewiputri_tdp

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tengku Dewi buka suara soal hubungannya dengan mantan suaminya, Andrew Andika, perihal anak-anak.

Tengku Dewi memastikan bahwa komunikasi antara anak-anak dan Andrew Andika tetap terjalin dengan baik.

Ibu dua anak itu menegaskan dirinya tak akan membatasi mantan suaminya untuk berkomunikasi dengan buah hati mereka.

Baca Juga:

"Baik. Tadi malam juga baru ketemu. Enggak ada, aku sama sekali enggak ada pembatasan," ujar Tengku Dewi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Perempuan 37 tahun itu pun mempersilakan mantan suaminya untuk bertemu anak-anak mereka.

Tengku Dewi memastikan tak membatasi Andrew Andika untuk bertemu kedua buah hatinya.

Baca Juga:

"Masih (sering ketemu). Aku enggak ngebatasin sama sekali," tuturnya.

Dia pun memperbolehkan Andrew Andika apabila ingin mengajak jalan sang buah hati.

Tengku Dewi memastikan bahwa komunikasi antara anak-anak dan Andrew Andika tetap terjalin dengan baik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI