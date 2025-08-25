Tengku Dewi Rayakan Pesta Ulang Tahun Sang Putri di Beach Club Bali, Meriah

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Tengku Dewi menggelar pesta ulang tahun pertama putri bungsunya, Zeya, di sebuah beach club, Bali, baru-baru ini.

Pesta ulang tahun tersebut diadakan di pinggir pantai, memanfaatkan lokasi Tengku Dewi yang kini telah menetap di Pulau Dewata.

Perayaan tersebut berlangsung meriah dan penuh kebahagiaan, dengan suasana pantai yang mendukung.

"Ulang tahunnya seru banget. Kami adakan di Bali, karena aku sekarang tinggal di Bali. Jadi, di Bali, di pinggir pantai di Beach Club," kata Tengku Dewi saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan sebagian besar tamu yang hadir, yakni teman-teman dari kakak Zeya, Eshan, serta anak-anak dari teman-teman Tengku Dewi sendiri.

Kendati demikian, dia menyatakan acara ulang tahunnya tetap berjalan dengan penuh keceriaan.

"Terus happy, happy banget, tetapi yang banyak datang teman-temannya kakaknya, karena dia kan masih satu tahun ya. Jadi, yang datang banyak teman-teman kakaknya sekolah sama anak-anak teman aku, sama teman-teman," tuturnya.

Mengenai konsep perayaan, Tengku Dewi memilih tema Hawaiian yang sesuai dengan lokasi dan kegemaran anaknya.