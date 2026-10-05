Tengku Dewi Ungkap Alasan Kembali Jadi DJ Setelah 8 Tahun Vakum
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi mengungkap alasan dirinya kembali aktif sebagai disjoki alias DJ.
Dia mengaku sempat vakum sebagai DJ selama delapan tahun saat masih menjalani rumah tangga.
Kini, Tengku Dewi kembali menggeluti profesi yang pernah dijalaninya dengan mempertimbangkan waktu bersama buah hati.
Menurutnya, menjadi DJ memungkinkan dirinya tetap memiliki banyak kesempatan untuk mengurus kedua anaknya yang masih kecil.
“Pertama, aku merasa itu untuk waktunya sendiri tuh lebih banyak buat anak-anak. Karena mostly kan kayak nge-DJ tuh paling lama tuh dua jam dan itu malam,” kata Tengku Dewi dalam program Brownis Trans TV baru-baru ini.
Mantan istri Andrew Andika itu mengatakan pekerjaan DJ biasanya berlangsung ketika kedua buah hatinya sudah tidur sehingga waktunya bersama tidak banyak terganggu.
Sementara itu, Tengku Dewi menilai tawaran syuting dinilai membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga kurang sesuai dengan kondisinya saat ini.
“Anak-anak aku sudah tidur, aku banyak waktu buat sama anak-anak. Kalau syuting, tawaran ada, cuma itu kan pagi ke pagi ya,” tutur perempuan berusia 38 tahun itu.
Selebritas Tengku Dewi mengungkap alasan dirinya kembali aktif sebagai disjoki alias DJ.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 28 Peserta Siap Bersaing dalam The Rangi Signature DJ Competition 2026
- Kelab Malam Dirazia, Dinar Candy Sembunyi di Balik Meja
- Meski Berpisah dengan Tengku Dewi, Andrew Andika Tetap Rutin Bertemu Anak
- Curahan Hati Andrew Andika Saat Menanti Kelahiran Anak Keempat
- Aksi Seru Herjunot Ali Nge-DJ, Meriahkan Soundrenaline 2026
- Cara Tengku Dewi Beri Penjelasan ke Anak Soal Pasangan Baru Andrew Andika