Tengku Dewi Ungkap Alasan Kembali Jadi DJ Setelah 8 Tahun Vakum

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi mengungkap alasan dirinya kembali aktif sebagai disjoki alias DJ.

Dia mengaku sempat vakum sebagai DJ selama delapan tahun saat masih menjalani rumah tangga.

Kini, Tengku Dewi kembali menggeluti profesi yang pernah dijalaninya dengan mempertimbangkan waktu bersama buah hati.

Menurutnya, menjadi DJ memungkinkan dirinya tetap memiliki banyak kesempatan untuk mengurus kedua anaknya yang masih kecil.

“Pertama, aku merasa itu untuk waktunya sendiri tuh lebih banyak buat anak-anak. Karena mostly kan kayak nge-DJ tuh paling lama tuh dua jam dan itu malam,” kata Tengku Dewi dalam program Brownis Trans TV baru-baru ini.

Mantan istri Andrew Andika itu mengatakan pekerjaan DJ biasanya berlangsung ketika kedua buah hatinya sudah tidur sehingga waktunya bersama tidak banyak terganggu.

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Sementara itu, Tengku Dewi menilai tawaran syuting dinilai membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga kurang sesuai dengan kondisinya saat ini.

“Anak-anak aku sudah tidur, aku banyak waktu buat sama anak-anak. Kalau syuting, tawaran ada, cuma itu kan pagi ke pagi ya,” tutur perempuan berusia 38 tahun itu.