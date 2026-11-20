jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi memberi tanggapan soal kabar dirinya tengah dekat dengan Vicky Prasetyo.

Dia mengatakan hubungannya dengan mantan suami Angel Lelga itu hanya sebatas teman.

"Aku temenan sama dia," kata Tengku Dewi saat jadi bintang tamu No Secret di Trans TV baru-baru ini.

Mantan istri Andrew Andika itu tidak memungkiri bahwa Vicky Prasetyo beberapa kali mengirim pesan atau DM di Instagram.

Tengku Dewi pun membongkar isi pesan yang kerap ditulis Vicky Prasetyo saat mengomentari foto dirinya.

"Minta kenalan sama teman aku," ujar DJ tersebut.

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Oleh sebab itu, Tengku Dewi kembali menegaskan bahkan dirinya tidak memiliki hubungan khusus dangan Vicky Prasetyo.

Lagi pula, dia merasa kenal dengan mantan kekasih hingga mantan istri dari vokalis Kudeta tersebut.