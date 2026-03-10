menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Tenholes Berkibar Lagi Lewat Satya

Tenholes Berkibar Lagi Lewat Satya

Tenholes Berkibar Lagi Lewat Satya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tenholes, band celtic punk rock asal Jakarta Timur. Foto: Dok. Tenholes/Romy

jpnn.com, JAKARTA - Muncul dari kerasnya kehidupan ibu kota, band celtic punk rock, Tenholes, akhirnya melepas album terbaru yang bertitel Satya.

Album ketiga tersebut merupakan sebuah rilisan yang merangkum perjalanan emosional dan kegelisahan seorang laki-laki. Perjalanan kehidupan dari masa kecil hingga sampai pada fase dewasa ketika belajar untuk meruntuhkan ego, dan melepaskan banyak hal dalam hidup.

Dalam album Satya, Tenholes secara musikal tetap setia dengan energi punk yang selama ini menjadi identitas.

Baca Juga:

Citarasa baru yang dimunculkan merupakan usaha untuk mencoba menyampaikan narasi yang lebih personal dan reflektif.

Satya dipilih sebagai judul album sebagai perumpamaan tentang seorang anak laki-laki yang tumbuh dengan nilai kesetiaan, kejujuran, dan keteguhan dalam menjalani kehidupan.

Sebagai usaha membangun narasi yang coba disampaikan, Satya akan dilepas dengan pendekatan yang berbeda.

Baca Juga:

Secara bertahap, Tenholes bakal merilis setiap lagu dalam album dengan format video musik dan audio visualizer yang dipublikasikan melalui kanal digital.

Langkah tersebut dilakukan agar setiap lagu dapat berdiri sebagai cerita yang utuh, sekaligus memberi ruang bagi pendengar agar bisa melangkah bersama perjalanan kisah yang coba dibangun dalam album.

Muncul dari kerasnya kehidupan ibu kota, band celtic punk rock, Tenholes, akhirnya melepas album terbaru yang bertitel Satya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI