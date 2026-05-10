Tensi Tinggi Persija vs Persib, Mauricio Souza Minta Pemain Saling Menghormati
jpnn.com - Pertandingan sengit diprediksi tersaji dalam El Clasico Indonesia antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) sore.
Duel sarat gengsi ini selalu menjadi perhatian besar karena rivalitas panjang kedua tim yang sudah terbangun sejak lama.
Pelatih Persija Mauricio Souza menyadari pentingnya kemenangan di laga tersebut.
Pada pertemuan pertama, Souza pernah merasakan atmosfer pertandingan besar ini saat bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Saat itu, Persija harus mengakui keunggulan Persib dengan skor 0-1.
Kini, mereka datang dengan tekad yang besar, yakni membalas kekalahan itu.
"Ini adalah pertandingan klasik dan semua orang sudah tahu rivalitas yang ada," kata Souza.
Souza juga menekankan harapannya agar pertandingan dapat berlangsung dengan baik dan menjunjung tinggi sportivitas, baik di dalam maupun di luar lapangan.
