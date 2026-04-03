Tentara AS Sedang Bertempur, Menteri Perang Desak Jenderal Randy George Mundur
jpnn.com, WASHINGTON DC - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (Menhan AS) Pete Hegseth mendesak sosok penting dalam militernya, Jenderal Randy A George, segera pensiun.
Jenderal Randy adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) AS yang menjabat sejak masa pemerintahan Presiden Joe Biden.
Narasumber yang berbicara dalam kondisi anonim untuk stasiun televisi AS Columbia Broadcasting System (CBS) menyebut Pete menyampaikan desakan itu kepada Jenderal Randy pada Kamis (2/4/2026).
Pete yang menyandang julukan ‘menteri perang’ adalah menteri yang kerap dipuji Presiden AS Donald Trump.
Namun, narasumber itu tidak menyebut alasan pasti di balik desakan agar Jenderal Randy segera pensiun pada saat Presiden Donald Trump memerintahkan tentara AS berperang melawan Iran.
“…CBS mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa Hegseth menginginkan seseorang yang akan mengimplementasikan visi dirinya dan Trump untuk Angkatan Darat,” demikian diberitakan ArabNews yang menukil AFP.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS( Pentagon) Sean Parnell menyatakan Jenderal Randy akan segera pensiun dari jabatannya sebagai KSAD ke-41 AS.
"Kami mendoakan yang terbaik untuk masa pensiunnya,” ujar Parnell melalui akunnya di X.
