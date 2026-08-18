TenuNYaman Hadir di JIA Curated 2026

jpnn.com, SANUR - TenuNYamaN kembali hadir dalam JIA Curated 2026 pada 13–17 Agustus 2026 di Pantai Pengembak, Sanur, Bali setelah sukses menjadi pilot project pertama ViroFab pada ARCH 2026.

Kehadiran kali ini menandai tahapan baru perjalanan ViroFab, dari sekadar membuktikan konsep menuju market-ready Pre-Fabricated Building System yang siap diterapkan pada proyek luxury hospitality dan premium residential di kawasan tropis.

TenuNYamaN tidak dihadirkan sebagai sekadar exhibition booth, melainkan sebagai living showcase berupa bangunan utuh yang dapat dimasuki, dirasakan, dan dievaluasi secara langsung.

Melalui instalasi ini, ViroFab memperlihatkan bagaimana sistem prefabrikasi dapat menghadirkan arsitektur premium yang menyatu dengan alam tanpa mengorbankan kualitas desain, craftsmanship, fleksibilitas arsitektur maupun pengalaman ruang.

Seluruh panel, mulai dari struktur, dinding hingga elemen anyaman, difabrikasi di pabrik dan kemudian dirakit di lokasi. Dengan pendekatan tersebut, proses pembangunan TenuNYamaN dapat diselesaikan dalam waktu sedikit lebih dari satu minggu.

Johan Yang, Executive Vice President PT Polymindo Permata mengatakan, kehadiran TenuNYamaN di JIA Curated 2026 menjadi tonggak penting karena ViroFab kini membawa sistemnya dari tahap proof of concept menuju solusi yang siap diterapkan pada proyek nyata.

“Setelah membuktikan sistem melalui TenuNYamaN di ARCH, fokus kami kini bukan lagi sekadar menunjukkan bahwa prefabrikasi dapat bekerja. Kami ingin memperlihatkan bahwa ViroFab sudah menjadi solusi yang siap diterapkan untuk proyek luxury hospitality dan premium residential, dengan kepastian kualitas, waktu dan biaya tanpa mengurangi kebebasan desain arsitektur,” ujar Johan Yang.

Perjalanan ViroFab melalui TenuNYamaN menunjukkan bagaimana teknologi prefabrikasi dapat berkembang dari sebuah konsep menjadi sistem konstruksi yang memiliki aplikasi nyata.