menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Tenxi Jadi Perbincangan Netizen di Media Sosial, Ini Sebabnya

Tenxi Jadi Perbincangan Netizen di Media Sosial, Ini Sebabnya

Tenxi Jadi Perbincangan Netizen di Media Sosial, Ini Sebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tenxi (kiri) saat menghadiri malam puncak AMI Awards 2025 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11) malam. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi hipdut (hip-hop dangdut), Tenxi menjadi perbincangan netizen di media sosial.

Pasalnya, dia batal tampil dalam acara Art of Speed - SoundCircus 2026 di MAEPS Serdang, Malaysia, pada Sabtu (1/8).

Tenxi diduga melewatkan jadwal penerbangan, hingga masalah internal manajemen dikabarkan menjadi penyebabnya.

Baca Juga:

Terkait ketidakhadiran musisi bernama asli Joan Pasha Syahputra itu, pihak Art of Speed - SoundCircus 2026 selaku promotor akhirnya menyampaikan pernyataan resmi.

"Tim Art of Speed - SoundCircus 2026 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tenxi diketahui melewatkan jadwal penerbangan yang sebelumnya telah dipesan," ungkap Art of Speed - SoundCircus 2026 melalui akun resmi di Instagram.

Meski demikian, promotor tetap bersedia menanggung biaya tiket penerbangan baru bagi Tenxi.

Baca Juga:

Akan tetapi, masalah internal yang terjadi dalam tim Tenxi diduga memperumit situasi hingga berada di luar kendali promotor.

Adapun kru panggung Tenxi sejatinya sudah melakukan soundcheck di area SoundCircus.

Musisi hipdut (hip-hop dangdut), Tenxi menjadi perbincangan netizen di media sosial. Pasalnya, dia batal tampil dalam...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI