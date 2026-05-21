Ternyata Begini Kronologi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kronologi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, pada 27 April 2026.

Kecelakaan itu mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.

"Pada tanggal 27 April 2026 pukul 20.52 WIB terjadi insiden kecelakaan kereta di emplasemen Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan Kereta Api Commuter Line Jakarta-Cikarang dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5).

Lewat tayangan video ilustrasi di hadapan Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI, Menhub membeberkan terjadinya kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

Kereta KA Commuter Line 5568A tiba pukul 20.34 WIB lebih awal satu menit di Stasiun Bekasi.

Kemudian kereta 116B Sawunggalih tiba di Bekasi pukul 20.35 WIB terlambat lima menit dari jadwal.

Kereta Api Sawunggalih berhenti di Stasiun Bekasi untuk menaikkan penumpang.

"Ini adalah ilustrasi grafisnya. Sawunggalih diberangkatkan 20.37 WIB dari Stasiun Bekasi. Sawunggalih melintas Stasiun Bekasi Timur pukul 20.39 WIB," kata Menhub.