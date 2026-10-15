TEP 16 Universitas Indonesia Fasilitasi Kemitraan Lestari Kakao Werianggi–Ransiki di Teluk Wondama

jpnn.com, JAKARTA - Petani kakao di Kampung Werianggi, Kabupaten Teluk Wondama, mulai membuka peluang pengembangan usaha melalui penjajakan kemitraan dengan Koperasi Produsen Ebier Suth Cokran di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

Tim Ekspedisi Patriot 16 Universitas Indonesia (TEP 16 UI) memfasilitasi penjajakan tersebut untuk menghubungkan petani dengan pendampingan teknis dan peluang pemasaran, sekaligus memperkuat pengembangan kakao sebagai potensi ekonomi Kawasan Transmigrasi Werianggi–Werabur.

Ketua Kelompok Tani Kakao Buoworoi Yudas Rudi Werianggi berharap semua bersatu untuk bekerja dan berhasil, supaya hasil pengembangan kakao ini memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Werianggi.

Upaya ini menjadi langkah awal untuk menghubungkan potensi kebun kakao Werianggi dengan dukungan teknis dan peluang pasar.

Pada Agustus–September 2026, TEP 16 Universitas Indonesia berkoordinasi dengan dinas pertanian kabupaten dan provinsi serta Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.

Ketiga lembaga menyambut baik inisiatif tersebut dan membuka peluang dukungan sesuai tugas masing-masing.

Pada 22 September 2026, TEP 16 UI melanjutkan penjajakan melalui audiensi dengan Koperasi Produsen Ebier Suth Cokran di Ransiki. Pengurus koperasi Obe Botto dan Elisa Wayoi menyatakan kesiapan mendukung pengembangan kakao Werianggi.

Pihak Ebier Suth Cokran juga membuka peluang penyerapan hasil panen melalui unit perdagangan (trading) apabila produksi petani berkembang dan memenuhi standar mutu.