jpnn.com - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 19 Universitas Airlangga (UNAIR) mendampingi 13 perempuan pelaku UMKM di Kawasan Transmigrasi Prafi, Manokwari, Papua Barat, mengembangkan delapan produk pangan lokal bernilai jual.

Pendampingan ini dilakukan untuk mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sekaligus memperkuat kapasitas usaha masyarakat di kawasan transmigrasi.

Melalui program tersebut, TEP 19 UNAIR membantu empat kelompok UMKM, yakni Udapi Berjaya, Karsa Prafi, Srikandi Manokwari, dan Cemilan Bude.

Para peserta mendapatkan pendampingan mulai dari inovasi pengolahan bahan pangan, pengembangan merek, pembuatan kemasan, hingga strategi pemasaran.

Hasilnya, lahir delapan produk olahan, antara lain Bonana (abon tuna jantung pisang), Sigaluh (bolu kukus singkong), Donat Keladi, Tortille (tortilla jagung lele), dan Panala (panada keladi dan tuna).

Produk lainnya ialah Keledi (emping keladi lele), Gabus (kue gabus ikan gabus), serta Stillo (stik bawang lele).

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Selain meningkatkan keterampilan produksi, TEP 19 UNAIR turut memberikan pembekalan mengenai pengelolaan usaha dan keamanan pangan.

Pendampingan juga diarahkan pada penguatan legalitas agar produk UMKM memiliki kesiapan untuk memasuki pasar yang lebih luas.