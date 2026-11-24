TEP 19 UNAIR Dampingi UMKM Perempuan di Prafi, Kembangkan 8 Produk Pangan Lokal
jpnn.com - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 19 Universitas Airlangga (UNAIR) mendampingi 13 perempuan pelaku UMKM di Kawasan Transmigrasi Prafi, Manokwari, Papua Barat, mengembangkan delapan produk pangan lokal bernilai jual.
Pendampingan ini dilakukan untuk mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sekaligus memperkuat kapasitas usaha masyarakat di kawasan transmigrasi.
Melalui program tersebut, TEP 19 UNAIR membantu empat kelompok UMKM, yakni Udapi Berjaya, Karsa Prafi, Srikandi Manokwari, dan Cemilan Bude.
Para peserta mendapatkan pendampingan mulai dari inovasi pengolahan bahan pangan, pengembangan merek, pembuatan kemasan, hingga strategi pemasaran.
Hasilnya, lahir delapan produk olahan, antara lain Bonana (abon tuna jantung pisang), Sigaluh (bolu kukus singkong), Donat Keladi, Tortille (tortilla jagung lele), dan Panala (panada keladi dan tuna).
Produk lainnya ialah Keledi (emping keladi lele), Gabus (kue gabus ikan gabus), serta Stillo (stik bawang lele).
Selain meningkatkan keterampilan produksi, TEP 19 UNAIR turut memberikan pembekalan mengenai pengelolaan usaha dan keamanan pangan.
Pendampingan juga diarahkan pada penguatan legalitas agar produk UMKM memiliki kesiapan untuk memasuki pasar yang lebih luas.
TEP 19 UNAIR mendampingi 13 perempuan pelaku UMKM di Kawasan Transmigrasi Prafi, Manokwari, Papua Barat, mengembangkan delapan produk pangan lokal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sagu & Plastik Makin Mahal, UMKM Pempek Palembang Bertahan dengan Untung Menipis
- TEP Unair Latih Petugas di Papua Barat, Deteksi Kebuntingan Sapi Lebih Cepat
- Tokopedia dan TikTok Shop Hadirkan Program 'Satu Daerah, Beragam Kebanggaan'
- LPDB Koperasi Buka Pendaftaran Lembaga Inkubator 2027, Yuk Daftar!
- SMBC Indonesia Gelar Daya Fest 2026, Dorong Akses Pasar Ekspor dan Bantu UMKM
- Penasihat Mendes PDT: Industri Harus Buka Peluang Pertumbuhan Ekonomi Warga Desa