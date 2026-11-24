TEP IPB Ubah Pisang Kepok Tak Laku Jadi Tepung dan Bolu Bernilai Jual Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University melatih 25 ibu transmigran di Padang Tarok, Sijunjung, mengolah pisang kepok menjadi tepung dan bolu bernilai ekonomi.
Pelatihan itu menyasar anggota tiga Kelompok Wanita Tani (KWT), yakni Sidojaya, Srikandi, dan Kartini di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Sumatera Barat.
Program tersebut menjadi salah satu upaya TEP IPB mendorong hilirisasi komoditas lokal di kawasan transmigrasi.
Selama ini, pisang kepok hasil kebun warga kerap tidak terserap pasar. Bahkan, satu sisir pisang terkadang hanya dihargai Rp5.000.
Melalui pelatihan tersebut, TEP IPB memperkenalkan pengolahan pisang menjadi tepung yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan baku aneka makanan.
Sunarsih, anggota KWT Sidojaya asal Yogyakarta yang tinggal di Padang Tarok sejak 2024, menyambut baik kegiatan tersebut.
"Dulu di sini banyak yang menanam pisang, kadang ada yang beli, kadang tidak. Sekarang ada pelatihan ini, kita bisa belajar membuat tepung," ujar Sunarsih dalam keterangannya, Selasa (24/11).
Dalam praktik pelatihan, dua tandan pisang kepok berhasil diolah menjadi sekitar 4–5 kilogram tepung.
Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University melatih 25 ibu transmigran di Padang Tarok, Sijunjung, mengolah pisang kepok menjadi tepung dan bolu bernilai ekonomi
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