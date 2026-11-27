TEP Unair Latih Petugas di Papua Barat, Deteksi Kebuntingan Sapi Lebih Cepat
jpnn.com - MANOKWARI - Tim Ekspedisi Patriot 16 Universitas Airlangga membekali petugas peternakan di Papua Barat dengan keterampilan inseminasi buatan (IB) dan pemeriksaan kebuntingan sapi menggunakan teknologi USG portabel.
Pelatihan yang berlangsung di Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT HMT) Provinsi Papua Barat, Manokwari, itu bertujuan meningkatkan keberhasilan reproduksi ternak.
Para peserta mendapat materi tentang pengenalan tanda-tanda sapi birahi, praktik inseminasi buatan, hingga pemeriksaan kebuntingan.
Melalui USG portabel, petugas dapat mendeteksi kebuntingan sapi sejak 30-45 hari setelah inseminasi.
Plt. Kepala BPT HMT Manokwari Norman Kailani Rusbal menyambut positif kegiatan tersebut. Menurut dia, peningkatan keterampilan petugas sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program IB.
“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan, terutama untuk mendukung program inseminasi buatan,” kata Norman, Kamis (26/11).
Namun, dia mengungkapkan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait ketersediaan semen beku dan nitrogen cair di Papua Barat.
“Padahal, program IB sangat bermanfaat bagi petani dan peternak untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Tim Ekspedisi Patriot 16 Universitas Airlangga membekali petugas dengan pemeriksaan kebuntingan sapi menggunakan USG portabel.
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