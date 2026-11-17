jpnn.com, KEEROM - Warga di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, kini mampu memproduksi pupuk organik secara mandiri dengan mengolah limbah kotoran sapi dan sampah organik menggunakan teknik vermikompos.

Keterampilan pengolahan limbah peternakan yang tidak lagi dibakar atau dibuang percuma tersebut diperoleh warga melalui pelatihan dari Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP Undip). Dalam penerapannya, metode vermikompos ini memanfaatkan cacing jenis African Night Crawler (ANC) untuk mengurai bahan organik menjadi pupuk berkualitas.

Selain menghasilkan pupuk bagi lahan pertanian warga, cacing hasil budi daya tersebut juga memiliki nilai tambah karena dapat dimanfaatkan sebagai campuran bahan pakan bergizi untuk ternak unggas dan ikan.

Salah seorang warga Senggi, Sriyono, mengaku pelatihan ini membuka wawasan masyarakat setempat dalam mengelola limbah peternakan agar bernilai guna sekaligus mendukung kemandirian pangan di wilayahnya.

“Selama ini, kotoran sapi belum kami manfaatkan secara maksimal. Dengan adanya pelatihan ini, kami jadi mengetahui bahwa limbah peternakan dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk pertanian.

Harapannya, ilmu yang diperoleh bisa kami terapkan sehingga kotoran sapi tidak terbuang percuma dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sriyono, Jumat (13/11/2026).

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Pelatihan ini berawal dari melimpahnya bahan organik di Kampung Woslay, Senggi, yang belum dibarengi dengan pengelolaan optimal. Limbah peternakan dan sisa bahan organik kerap dibiarkan menumpuk atau dibakar tanpa pengolahan lebih lanjut.

“Vermikompos bukan sekadar upaya mengolah limbah menjadi pupuk, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal secara lebih optimal. Melalui pelatihan ini, kami berharap masyarakat dapat menerapkan metode vermikompos secara mandiri dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan pertanian setempat,” kata Arif, anggota Tim 15 TEP Undip, pada Jumat, 13 November 2026.