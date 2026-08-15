menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Dahlan Iskan » Tepat Waktu

Tepat Waktu

Oleh Dahlan Iskan

Tepat Waktu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Plong! Itulah perasaan ''pasar uang'' setelah Presiden Prabowo berpidato di depan sidang pleno MPR kemarin.

Tidak ada kejutan yang mengagetkan pasar uang.

Tepat WaktuPresiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Foto: Ricardo/JPNN

Baca Juga:

Tambang ilegal memang masih disorot tajam: bongkar saja kalau ada jenderal yang membekingi 1.000 Tambang ilegal.

Rupanya suara-suara bahwa di balik tambang ilegal selalu ada pundak berbintang sampai juga ke telinga presiden.

Meski badan tidak lebih langsing, tapi Presiden Prabowo terlihat sangat sehat. Wajahnya segar. Apalagi dengan jas biru tua, baju biru muda, dan dasi warna biru pertengahan antara birunya hem dan birunya jas.

Baca Juga:

Yang sukses melangsingkan badan adalah Presiden SBY. Sampai pakaiannya terasa kebesaran. "Bapak langsing sekali," bisik saya kepada beliau saat bertemu tahun lalu. "Terima kasih," jawabnya lirih. "Baiknya bapak ganti ukuran baju," bisik saya lagi.

Sebenarnya saya ingin mengamati baju Presiden SBY di sidang pleno MPR kemarin: sudah pakai ukuran yang lebih kecil atau belum. Ternyata beliau tidak hadir. Bu Mega juga tidak hadir. Padahal biasanya bergantian siapa di antara keduanya yang tidak hadir.

Plong! Itulah perasaan 'pasar uang' setelah Presiden Prabowo berpidato di depan sidang tahunan MPR kemarin. Tidak ada terakan huuuuu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI