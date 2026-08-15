Tepat Waktu

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Oleh Dahlan Iskan
jpnn.com - Plong! Itulah perasaan ''pasar uang'' setelah Presiden Prabowo berpidato di depan sidang pleno MPR kemarin.
Tidak ada kejutan yang mengagetkan pasar uang.
Tambang ilegal memang masih disorot tajam: bongkar saja kalau ada jenderal yang membekingi 1.000 Tambang ilegal.
Rupanya suara-suara bahwa di balik tambang ilegal selalu ada pundak berbintang sampai juga ke telinga presiden.
Meski badan tidak lebih langsing, tapi Presiden Prabowo terlihat sangat sehat. Wajahnya segar. Apalagi dengan jas biru tua, baju biru muda, dan dasi warna biru pertengahan antara birunya hem dan birunya jas.
Yang sukses melangsingkan badan adalah Presiden SBY. Sampai pakaiannya terasa kebesaran. "Bapak langsing sekali," bisik saya kepada beliau saat bertemu tahun lalu. "Terima kasih," jawabnya lirih. "Baiknya bapak ganti ukuran baju," bisik saya lagi.
Sebenarnya saya ingin mengamati baju Presiden SBY di sidang pleno MPR kemarin: sudah pakai ukuran yang lebih kecil atau belum. Ternyata beliau tidak hadir. Bu Mega juga tidak hadir. Padahal biasanya bergantian siapa di antara keduanya yang tidak hadir.
Plong! Itulah perasaan 'pasar uang' setelah Presiden Prabowo berpidato di depan sidang tahunan MPR kemarin. Tidak ada terakan huuuuu.
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