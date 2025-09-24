menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Tepati Janji kepada Warga, Uya Kuya Tetap Lanjutkan Proyek Tangki Septik

Tepati Janji kepada Warga, Uya Kuya Tetap Lanjutkan Proyek Tangki Septik

Tepati Janji kepada Warga, Uya Kuya Tetap Lanjutkan Proyek Tangki Septik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Uya Kuya. Foto: Instagram/king_uyakuya

jpnn.com, JAKARTA - Meskipun kini berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nonaktif, Uya Kuya menegaskan komitmen untuk tetap menepati janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Salah satu janji yang menjadi fokus utamanya yakni kelanjutan proyek pembangunan septic tank atau tangki septik di salah satu kawasan Jakarta.

Uya Kuya menyatakan selalu berusaha untuk melakukan perubahan nyata, salah satunya melalui program pembangunan infrastruktur dasar.

Baca Juga:

Oleh karena itu, masalah pribadi yang sedang dihadapi dan status nonaktif di parlemen tidak sedikit pun menyurutkan niat dan tekadnya untuk menyelesaikan program pembangunan di masyarakat.

"Pertama saya datang ke sini, saya, walaupun sekarang saya kena masalah, tetapi tidak menyurutkan niat saya dan tekad saya untuk menyelesaikan apa yang saya bangun di sini," kata Uya Kuya dalam video yang diunggah di Instagram, Selasa (23/9).

Uya Kuya secara tidak langsung menepis kekhawatiran masyarakat terkait proyek yang telah digagas akan terbengkalai akibat status politiknya yang berubah.

Baca Juga:

Pria yang kelahiran 1975 tersebut secara spesifik menyebutkan proyek septic tank sebagai salah satu prioritas, akan terus dikawal hingga tuntas.

Program itu dianggap vital untuk peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat setempat.

Presenter sekaligus politikus Uya Kuya menegaskan akan menepati janji terkait proyek pembangunan septic tank.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI