Tepis Hoaks, Johan Sugiarto Tegaskan Patuhi Aturan Bisnis
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha asal Malang, Johan Sugiarto membantah pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan impor minuman beralkohol serta dugaan pemalsuan pita cukai di wilayah Pamekasan.
“Berita itu tidak benar. Saya bukan importir minuman beralkohol, dan saya juga tidak terlibat dalam pemalsuan pita cukai seperti yang dituduhkan,” tegas Johan dalam keterangannya, Rabu (17/9).
Dia menilai kabar tersebut merugikan nama baiknya sekaligus berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap instansi pemerintah.
“Saya menyayangkan pemberitaan itu, karena selain merugikan saya, juga bisa menimbulkan kesalahpahaman terhadap kinerja aparat,” ujarnya.
Johan mengakui dalam perjalanan usahanya pernah menerima sanksi dari Bea Cukai. Namun, dia menegaskan hal itu sudah menjadi pelajaran penting.
“Sejak itu, saya melakukan perbaikan dan berkomitmen penuh untuk mematuhi aturan dalam menjalankan bisnis,” katanya.
Melalui klarifikasinya, Johan berharap masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar.
“Saya berharap masyarakat tidak langsung percaya pada isu yang belum terbukti kebenarannya,” tutur dia.
Pengusaha asal Malang, Johan Sugiarto, membantah hoaks soal impor minuman beralkohol dan dugaan pemalsuan pita cukai.
