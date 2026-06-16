Tepis Isu Manuver Politik, PSI Ungkap Alasan Jokowi Keliling Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa rangkaian kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke berbagai daerah akhir-akhir ini murni untuk memenuhi undangan masyarakat dan bukan bentuk safari politik.
"Ini bukan safari politik sebetulnya. Ini lebih ke arah bagaimana seperti yang sudah disampaikan Pak Jokowi itu memenuhi sejumlah undangan dari masyarakat, termasuk juga kalau ada kegiatan-kegiatan di Partai Solidaritas Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan santunan kepada sekitar 100 anak yatim piatu dari wilayah Jabodetabek yang diselenggarakan DPP PSI dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharam.
Isyana mengatakan, Jokowi sebelumnya telah menyampaikan bahwa dirinya kini sudah dalam kondisi sehat dan kembali dapat menghadiri berbagai kegiatan yang diundang masyarakat.
"Pak Jokowi, yang seperti disampaikan, bahwa saat ini kondisinya sudah sehat dan sudah bisa lagi memenuhi undangan yang ada dari seluruh masyarakat," ujarnya.
Saat ditanya mengenai kapan pengumuman soal posisi Jokowi di PSI. Isyana enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
"Kita tunggu saja," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Isyana mengatakan fokus partai saat ini adalah melakukan pembentukan dan penguatan struktur dalam rangka persiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada 2027.
PSI menegaskan bahwa rangkaian kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke berbagai daerah murni untuk memenuhi undangan masyarakat, bukan bentuk safari politik.
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