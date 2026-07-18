Tepis Isu Miring, Lencir Tegaskan Formulasinya Sesuai Regulasi BPOM

jpnn.com - Jenama Lencir memberikan klarifikasi terkait rumor yang beredar mengenai salah satu produk minumannya, yaitu detox Lencir.

Sebelumnya, seorang pegiat kesehatan menyoroti dugaan adanya kandungan mencurigakan dalam produk tersebut serta mendorong dilakukannya evaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di samping itu, beredar pula informasi di media sosial yang mengaitkan produk Lencir dengan meninggalnya salah satu konsumen.

Menanggapi hal tersebut, Michelle Halim selaku Owner Brand Lencir membantah keras seluruh rumor negatif yang beredar.

Michelle menilai informasi tersebut telah meluas tanpa didukung fakta yang utuh, sehingga berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan reputasi perusahaan.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan berkomitmen untuk selalu memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam proses perizinan produk sesuai regulasi pemerintah.

Dia menyatakan pihak perusahaan sangat menghargai setiap masukan dan perhatian dari masyarakat secara terbuka serta bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan konsumen.

”Kami memahami munculnya kekhawatiran di masyarakat. Namun kami juga merasa perlu meluruskan informasi yang berkembang agar publik memperoleh fakta secara utuh," kata Michelle di kawasan Jakarta Barat, belum lama ini.