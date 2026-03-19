Tepis Isu Tak Nafkahi Ressa, Denada Beber Bukti Transfer Tiap Bulan
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Denada Tambunan kembali jadi sorotan setelah diterpa isu tak memberi dukungan finansial untuk putranya, Ressa Rizky Rosano.
Tak mau berlarut, Denada langsung buka suara sekaligus membongkar bukti transfer sebagai klarifikasi.
Dalam perbincangan di podcast Feni Rose di YouTube, Denada menegaskan dirinya tidak pernah abai.
“Aku tidak pernah tidak memberikan support secara finansial atau tidak memperdulikan Ressa,” ujar Denada, tegas.
Tak sekadar bantahan, Denada juga memperlihatkan riwayat transfer yang dilakukannya.
Mulai dari pengiriman Rp1,75 juta pada Desember 2019 hingga beberapa kali transfer Rp 500 ribu pada Januari 2023, menjadi bukti dia tetap mengirimkan uang untuk anaknya.
Dia menjelaskan, pengiriman uang dilakukan hampir setiap bulan, meski jumlahnya menyesuaikan kondisi keuangan.
“Insyaallah aku hampir setiap bulan kirim,” ungkap Denada, menegaskan konsistensinya dalam memenuhi kebutuhan Ressa.
