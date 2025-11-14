Tepis Kenaikan Upah Minimum Picu PHK, Said Iqbal Berkomentar Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal menepis anggapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Saiq Iqbal menyatakan dengan tegas anggapan tersebut sebagai kebohongan.
"Perihal ada sikap yang mengatakan bahwa kenaikan upah minimum akan mengakibatkan PHK itu bohong," kata Said Iqbal saat dihubungi Jpnn.com, Kamis (13/11).
Penyebab utama PHK dan menurunnya daya beli masyarakat, menurut Said, terjadi akibat upah murah selama 10 tahun terakhir, serta regulasi yang merugikan pengusaha.
"Contohnya, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang membolehkan impor dari Cina ugal-ugalan barang tekstil dan garmen, yang sekarang sudah diperbaiki oleh Bapak Presiden Prabowo," imbuhnya.
Said memaparkan data yang menunjukkan angka PHK tertinggi justru terjadi di daerah dengan upah minimum terendah.
"Mari kita lihat fakta tahun 2024 sampai 2025 angka PHK tertinggi adalah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah adalah upah terendah di seluruh Indonesia. Berarti tidak benar upah rendah saja terjadi PHK," ujarnya.
Said menyampaikan kekhawatiran tentang pemerintah yang hanya akan menaikkan upah minimum di bawah angka harapan buruh.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal menepis anggapan kenaikan upah minimum akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tolak Upah Minimum Versi Pemerintah, Partai Buruh Ancam Mogok Nasional
- Korban PHK Bisa Lapor ke Menaker di Sini
- Ratusan Karyawan Lokal di Wawonii Kena PHK Imbas Operasional Tambang Terhenti
- Setahun Pemerintahan Prabowo, Buruh Beri Rapor Merah untuk Kemenaker
- MK Nyatakan Gugatan Partai Buruh soal Ambang Batas Prematur
- Nasib Honorer Tak Masuk Gerbong PPPK Paruh Waktu, BKD 2 Kali Bersurat ke Pusat