Tepuk Tangan! Chelsea Tim Pertama Juara 5 Kompetisi UEFA

jpnn.com - WROCLAW – Chelsea menjuarai UEFA Conference League 2025 setelah menang comeback dari Real Betis pada final di Stadion Wroclaw, Polandia, Kamis (29/5) dini hari WIB.

Sempat tertinggal 0-1 di babak pertama, Chelsea mendadak menggila, bangkit, dan menang telak 4-1.

Meski tak mencetak gol, gelandang The Blues Chelsea Cole Palmer terpilih menjadi player of the match.

Itu wajar, lantaran selain menyumbang dua asistensi untuk gol pertama dan gol kedua Chelsea, Palmer juga tampil elok memicu kebangkitan timnya.

uefa

"Kami meningkatkan intensitas dan tampil bagus di babak kedua. Kami menunjukkan diri sebagai tim yang punya karakter kuat untuk bangkit,” ujar Palmer di laman UEFA.

Chelsea pun menjadi tim pertama yang memenangi lima kompetisi klub (putra) UEFA.

Kesuksesan memenangi Conference League ini menyusul dua kemenangan dua kemenangan di Liga Champions, dua di Liga Europa, dua di Piala Super, dan dua di Piala Winners yang sekarang sudah tidak ada lagi. (uefa/jpnn)