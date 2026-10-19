Tepuk Tangan Untuk Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri

jpnn.com - ODENSE - An Se Young menjadi juara Denmark Open 2026 setelah menang comeback dari Akane Yamaguchi pada final di Odense, Sabtu (18/10) malam. Itu biasa.

Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin mengalahkan peringkat satu dunia sesama China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping di final. Itu juga biasa. Dua ganda campuran tersebut sudah sering sama-sama ke final dan saling mengalahkan.

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan menguasai nomor ganda putri setelah (maaf) banyak pasangan top memilih tak mengikuti Denmark Open 2026. Jadi, itu wajar.

Di nomor tunggal putra, dengan makin meratanya atau kian berimbangnya kekuatan Top 10 atau bahkan hingga Top 15 saat ini, tak mengherankan muncul beragam nama yang menjadi juara BWF World Tour. Di Denmark Open 2026, Alex Lanier jadi jawara setelah memukul Anders Antonsen di final.

Nah, di ganda putra, duo Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri pantas mendapat tepuk tangan meriah penonton di tribune SJF Bank Arena, Odense, Minggu malam.

Itu karena Fajar/Fikri tampil ganas banget dan menghantam ganda putra terbaik Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan cepat 21-8, 21-11.

Fajar/Fikri on fire di final setelah menyingkirkan lawan-lawan yang tak mudah sebeoum final, termasuk ganda China yang mengalahkan mereka di final Asian Games 2026 Liang Wei Keng/Wang Chang di semifinal.

Aaron/Soh ke final juga melalui jalan terjal. termasuk mengalahkan ganda nomor satu dunia dari Korea Kim Won Hoo/Seo Seung Jae di semifinal.