Teqball Buka Peluang Emas Perdana Indonesia di Asian Games 2026

jpnn.com - Indonesia berpeluang meraih medali perdana pada ajang Asian Games 2026 dari cabang olahraga teqball.

Dari nomor tunggal putri, Sumaya tembus final seusai mengalahkan wakil India Quimcy Joaquim Dsouza dengan skor 2-1 (7-12, 12-9, 12-7) di Nagoya City Higashi Sports Center, Sabtu (19/9).

Dengan hasil tersebut, Sumaya akan kembali menghadapi wakil Myanmar Wai Khin Hnin yang pada laga sebelumnya mengalahkan atlet Lebanon Kamar Dandal dengan skor 2-0 (12-7, 12-8).

Sumaya bertekad fokus untuk bisa mempersembahkan medali emas perdana bagi kontingen Indonesia pada Asian Games 2026.

Apalagi, atlet yang dahulu bermain sepak takraw tersebut telah mempersiapkan diri dengan berlatih selama dua tahun terakhir.

"Ini sangat berarti bagi saya. Saya terus berlatih setiap hari, pagi, sore, hingga malam. Kami datang untuk mencari medali emas," ujar Sumaya.

Menilik rekor pertemuan sebelumnya, Sumaya harus takluk dari Wai Khin Hnin pada fase grup dengan skor 0-2 (10-12, 8-12).

Dari cabang olahraga teqball, kontingen Merah Putih juga berpeluang menambah medali perunggu melalui Yoga Ardika Putra (tunggal putra) serta Husni Uba/La Ode Mardan (ganda putra).