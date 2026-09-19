Teqball Pede Sumbang Emas Pertama Indonesia di Asian Games 2026, Sumaya Punya Misi Revans
jpnn.com - Federasi Teqball Indonesia percaya diri mampu mempersembahkan medali emas pertama untuk kontingen Merah Putih di Asian Games 2026.
Manajer tim teqball Indonesia Umar Aryo Junior mengungkapkan bahwa Sumaya dinilai punya peluang besar meraih medali emas.
Atlet kelahiran 18 Agustus 2005 itu melangkah ke partai puncak seusai mengalahkan wakil India Quimcy Joaquim Dsouza dengan skor 2-1 (7-12, 12-9, 12-7) di Nagoya City Higashi Sports Center, Sabtu (19/9).
Dengan hasil tersebut, Sumaya akan kembali menghadapi wakil Myanmar Wai Khin Hnin.
Tunggal putri kelahiran 17 Mei 2001 itu melangkah ke final setelah mengalahkan wakil Lebanon Kamar Dandal dengan skor 2-0 (12-7, 12-8).
"Saya optimistis Sumaya bisa menang karena pertemuan sebelumnya cukup ramai," ujar anggota Ditlantas Polda Metro Jaya itu.
Aryo berharap Sumaya mampu membalas kekalahan dari atlet berusia 25 tahun tersebut.
Menilik rekor pertemuan sebelumnya, Sumaya harus takluk dari Wai Khin Hnin pada fase grup dengan skor 0-2 (10-12, 8-12).
Manajer tim teqball Indonesia Umar Aryo Junior pede Sumaya bisa revans saat melawan Wai Khin Hnin di final Asian Games 2026, Minggu (20/9)
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