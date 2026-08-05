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Ter Stegen Resmi Berseragam Ajax, Nasib Maarten Paes Berubah?

Ter Stegen Resmi Berseragam Ajax, Nasib Maarten Paes Berubah?
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Marc-Andre Ter Stegen diperkenalkan sebagai pemain baru Ajax Amsterdam. Foto: X/AFCAjax

jpnn.com - Ajax Amsterdam membuat gebrakan pada bursa transfer musim panas dengan mendatangkan Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona.

Kiper asal Jerman itu bergabung ke klub Belanda tersebut dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026/27.

Kedatangan Ter Stegen diprediksi bakal mengubah persaingan di bawah mistar gawang Ajax. Salah satu pemain yang berpotensi terdampak ialah kiper Timnas Indonesia Maarten Paes.

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Ajax Sambut Ter Stegen

Direktur Teknik Ajax Jordi Cruyff menilai perekrutan Ter Stegen menjadi langkah penting untuk memperkuat tim yang kini ditangani Michel Sanchez.

Menurut Jordi, pengalaman panjang dan kualitas Ter Stegen membuatnya layak menjadi salah satu andalan Ajax pada musim ini.

"Kehadirannya akan memberi nilai tambah bagi tim. Saya mengenalnya dengan baik dan senang bisa kembali bekerja bersamanya," ucap Jordi.

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Persaingan Kiper Memanas

Masuknya Ter Stegen otomatis membuat persaingan memperebutkan posisi kiper utama makin ketat.

Sebelumnya, Maarten Paes mampu mencuri perhatian setelah dipercaya mengawal gawang Ajax pada paruh kedua musim lalu.

Ajax mendatangkan Marc-Andre ter Stegen dengan status pinjaman. Apakah Maarten Paes masih punya peluang menjadi pilihan utama?

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