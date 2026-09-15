Terabas, Kolaborasi Lafa Pratomo dengan Bilal Indrajaya dan The Jansen
jpnn.com, JAKARTA - Terabas, lagu hasil kolaborasi produser musik Lafa Pratomo dengan band The Jansen serta penyanyi Bilal Indrajaya akhirnya diluncurkan.
Lagu tersebut sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital mulai hari ini, Selasa (15/9).
Kolaborasi The Jansen dan Bilal Indrajaya yang notabene lintas genre, lahir atas ide produser musik Lafa Pratomo yang hendak merilis mini album bertitel Garis Tegak.
"Aku sudah mengagumi The Jansen sejak lama, lalu janjian buat ke studio bareng. Kayaknya seru The Jansen dan Bilal Indrajaya digabungkan. Mereka kemudian ngobrol, saling mencari tahu," kata Lafa Pratomo di Kios Ojo Keos, Jakarta Selatan baru-baru ini.
The Jansen yang dimotori kakak adik, Tata (vokal/gitar) dan Adji Pamungkas (bass) mengaku kaget ketika diajak oleh Lafa Pratomo untuk berkolaborasi dengan Bilal Indrajaya.
Sebab, The Jansen dan Bilal Indrajaya memiliki karakter musik yang jauh berbeda.
"Awalnya sempat bingung, karena The Jansen disatukannya sama Bilal Indrajaya. Apalagi kirain Mas Lafa sudah punya lagu, ternyata belum, akhirnya kami bikin di studio," ujar Tata The Jansen.
"Saya pas tahu, seru, seperti universe yang beda, namun saya punya kagum yang tinggi sama The Jansen. Akhirnya hal seru yakni ketika datang dengan kertas kosong (belum ada ide)," lanjut Bilal Indrajaya.
Terabas, lagu hasil kolaborasi produser musik Lafa Pratomo dengan band The Jansen serta penyanyi Bilal Indrajaya akhirnya diluncurkan.
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