Terancam Diskors 10 Tahun, Shin Tae-yong Akui Ada Banyak Ketidakadilan

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, angkat bicara setelah namanya dikabarkan terancam menerima hukuman berat dari Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA).

Meski merasa diperlakukan tidak adil, pelatih asal Korea Selatan itu memilih menahan diri dan tidak membuka seluruh fakta yang diketahuinya.

Sejumlah media Korea Selatan, termasuk Channel A, melaporkan KFA telah menggelar sidang Komite Disiplin untuk menentukan sanksi terhadap Shin Tae-yong.

Hukuman yang dibahas disebut sangat berat, mulai dari skorsing hingga 10 tahun, pencabutan status keanggotaan asosiasi, larangan mendampingi pertandingan, sampai pemecatan permanen dari keanggotaan KFA.

Kasus tersebut diduga berkaitan dengan periode saat Shin Tae-yong menangani Ulsan HD pada Agustus hingga Oktober 2026.

Dalam laporannya, Channel A menyebut STY diterpa sejumlah tudingan, seperti perselisihan dengan pemain, dugaan melakukan kekerasan, hingga isu bermain golf saat tim menjalani laga tandang.

Sebelumnya, pada Mei 2026, Pusat Etika Olahraga Korea di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan juga dikabarkan telah menjatuhkan sanksi kepada Shin Tae-yong.

Namun, sanksi tersebut disebut hanya berlaku di wilayah Korea Selatan sejak pemberitahuan resmi disampaikan.