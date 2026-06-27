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Terapi Baru Diabetes Tipe 2 Hadir di RI, SGLT2 Inhibitor Perluas Pilihan Pengobatan

Terapi Baru Diabetes Tipe 2 Hadir di RI, SGLT2 Inhibitor Perluas Pilihan Pengobatan
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Division of Endocrinology and Metabolism, Yonsei University Severance Hospital, Korea Selatan, Prof. Yong-ho Lee,memberikan paparan seusai peluncuran enavogliflozin 0,3 mg, obat golongan SGLT2 inhibitor hasil pengembangan mandiri perusahaan. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Pilihan terapi bagi pasien diabetes tipe 2 di Indonesia semakin bertambah.

Daewoong Pharmaceutical Indonesia resmi meluncurkan enavogliflozin 0,3 mg, obat golongan SGLT2 inhibitor hasil pengembangan mandiri perusahaan.

Hal itu disampaikan dalam rangkaian Forum Endokrinologi Nasional Ke-14 dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) 2026 di Bandung, Jawa Barat.

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Peluncuran terapi itu menjadi perhatian di tengah tingginya beban diabetes di Indonesia. 

Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), Indonesia memiliki sekitar 20,4 juta orang dewasa dengan diabetes pada 2024, menjadikannya negara dengan jumlah pasien diabetes dewasa terbesar kelima di dunia.

Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 28,6 juta pada 2050.

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Ketua Umum PERKENI, Prof. Dr. dr. Em Yunir, Sp.PD, K-EMD mengatakan hadirnya enavogliflozin 0,3 mg memiliki makna penting karena menambah pilihan terapi bagi pasien diabetes tipe 2 di Indonesia.

“Peluncuran enavogliflozin 0,3 mg di Indonesia memiliki makna penting karena menghadirkan pilihan terapi baru bagi pasien, sekaligus mendorong diskusi ilmiah mengenai bagaimana kita dapat mengelola diabetes tipe 2 dengan lebih baik pada populasi kita,” ujarnya.

Terapi baru Diabetes Tipe 2 hadir di Indonesia, SGLT2 Inhibitor perluas pilihan pengobatan

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