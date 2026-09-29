Terapi Pengelolaan Berat Badan Dapat Memberikan Perlindungan Terhadap Jantung

jpnn.com, JAKARTA - Penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian utama di dunia dan menyumbang hampir satu dari tiga kematian.

Obesitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dengan sekitar 17 persen kematian akibat penyakit kardiovaskular secara global dikaitkan dengan obesitas.

Sejalan dengan World Heart Day 2026 yang mengusung tema “Don’t Miss a Beat”, Novo Indonesia menggelar diskusi media bertajuk “World Heart Day: Beyond the Scale, Toward Better Heart Health” untuk meningkatkan pemahaman mengenai hubungan obesitas dan risiko kardiovaskular serta pilihan dukungan medis, seperti konsultasi dokter dan terapi berbasis GLP-1 RA sesuai indikasi dan di bawah pengawasan dokter.

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Hubungan antara obesitas dan kesehatan jantung ternyata lebih kompleks dari sekadar angka pada timbangan. Obesitas dapat memengaruhi berbagai fungsi tubuh dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

“World Heart Day menjadi momentum bagi kita untuk melihat kesehatan jantung secara lebih menyeluruh, termasuk memahami bagaimana obesitas dapat meningkatkan risiko kardiovaskular. Obesitas perlu dipahami bukan sekadar persoalan berat badan atau pilihan pribadi, melainkan penyakit kronis yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor biologis hingga lingkungan. Karena itu, obesitas membutuhkan penanganan yang tepat, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan setiap individu. Melalui momentum ini, kami ingin mendorong lebih banyak orang untuk memahami risikonya, tidak ragu mencari bantuan tenaga kesehatan, dan mendapatkan pengelolaan yang tepat,” kata Associate Director, Medical & Regulatory Novo Indonesia dr. Riyanny M. Tarliman.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan intervensi dr. Bobby Arfhan Anwar, Sp.JP (K), FIHA mengatakan obesitas tidak lagi sekadar persoalan kelebihan berat badan.

"Pemahaman medis mengenai obesitas telah berkembang, dari sekadar faktor risiko menjadi penyakit kronis yang dapat berkontribusi terhadap gangguan pada jantung dan pembuluh darah,” katanya.

Menurutnya, berbagai faktor yang menyertai obesitas, termasuk inflamasi kronis, dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular dan berkontribusi terhadap aterosklerosis atau penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Bila penumpukan plak terjadi pada pembuluh darah koroner, aliran darah ke otot jantung akan berkurang sehingga berisiko menjadi penyakit jantung koroner.