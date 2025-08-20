Terapi Sosial Hadirkan Senyum untuk Anak-Anak Nelayan Marunda

jpnn.com, JAKARTA - Senyum dan tawa anak-anak berkebutuhan khusus di Nelayan Marunda, Cilincing, mewarnai Kantor Pusat PT. AAA Greencell Internasional, Jakarta Barat.

Perusahaan ini bekerja sama dengan Yayasan Pelita Kasih menggelar terapi sosial untuk 16 peserta, sembilan anak dan tujuh orang tua, sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap komunitas lokal.

Hanny Indrawati, pengurus yayasan, mengaku terharu dengan perhatian yang diberikan manajemen AAA Greencell Internasional.

"Kepedulian ini memberi harapan baru bagi anak-anak kami,” ujarnya sambil menahan haru.

Seorang ibu peserta berbagi pengalaman. Dia menceritakan perubahan positif setelah terapi.

“Kaki saya yang sakit terasa lebih ringan, dan anak saya yang biasanya sering pilek terlihat lebih sehat. Rasanya lega sekali bisa merasakan manfaat langsung dari perhatian ini,” katanya.

Kegiatan ini juga menjadi ajang semangat bagi keluarga dan anak-anak, memberi mereka dorongan emosional untuk tetap berdaya.

Peserta lain menambahkan, perhatian yang diberikan bukan sekadar terapi fisik, tetapi juga membangkitkan optimisme dan rasa percaya diri mereka.