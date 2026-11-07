Terapkan ACTIVE Culture, Enesis Group Borong 8 Penghargaan di CIC 2026
jpnn.com, BANDUNG - Enesis Group berhasil membawa pulang delapan penghargaan bergengsi dalam ajang Continuous Improvement Convention (CIC) 2026 yang digelar oleh PQM Consultants pada 20–22 Oktober 2026 di Bandung.
Delapan penghargaan yang diraih Enesis Group terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Suggestion System dan Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Pada kategori Suggestion System, perusahaan mengantongi satu penghargaan Gold dan tiga Silver. Sementara itu, pada kategori PDCA, Enesis Group juga sukses mengamankan satu penghargaan Gold dan tiga Silver.
Manajemen Enesis Group menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan cerminan nyata dari nilai-nilai ACTIVE Culture (Agility, Creative Innovative, Teamwork, Integrity, Visionary, dan Excellence) yang disuntikkan kepada seluruh elemen karyawan.
Kolaborasi antara gagasan perbaikan dari karyawan serta disiplin pemecahan masalah yang sistematis menjadi kunci utama peningkatan kualitas kerja di lingkungan korporasi.
Head of Human Resources, Services and Public Relations Enesis Group, RM Ardiantara, menyatakan bahwa nilai ACTIVE Culture bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk menjadikan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sebagai kebiasaan kerja sehari-hari, bukan hanya program sesaat.
"Melalui mekanisme ini, karyawan didorong untuk terus menghadirkan perubahan positif dan meningkatkan standar performa demi masa depan bisnis perusahaan," ujarnya.
Budaya ini mendorong karyawan untuk peka terhadap peluang perbaikan, berani menyampaikan gagasan, bekerja sama lintas fungsi, dan konsisten mewujudkan solusi yang memberikan nilai tambah.
Enesis Group berhasil membawa pulang delapan penghargaan bergengsi dalam ajang CIC 2026 yang digelar oleh PQM Consultants pada 20–22 Oktober 2026 di Bandung.
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