Terapkan Komunikasi Berbasis Data, RedComm Diganjar Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Agensi independen RedComm Indonesia (RedComm) menerapkan komunikasi berbasis data, strategis, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dan media digital.

Berkat inovasi yang kreatif, perusahaan ini telah dipercaya oleh sejumlah merek pemimpin pasar nasional, perusahaan Fortune 500, hingga beberapa dari 20 merek global terkemuka.

Anggota Red Asia Inc ini memiliki spesialisai dan keahlian berbeda membantu merek perusahaan klien untuk memenangkan pasar di dunia digital. Beberapa layanan yang dimiliki mulai dari konsultasi data dan teknologi, transformasi digital, pemasaran digital, hubungan masyarakat, hingga branded entertainment lintas layar.

Dengan kinerja yang tidak biasa itu, RedComm mendapatkan penghargaan di ajang Campaign Asia’s Award of the Year yang digelar di Singapura, pada Kamis (12/12) lalu. Ini ketiga kalinya mereka mendapatkan medali emas selama dua tahun berturut-turut.

Pendiri Red Asia Inc. Damon Hakim mengatakan bahwa penghargaan emas itu mencerminkan semangat dan upaya setiap anggota tim dalam keluarga RedComm kami untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri.

“Tidak ada pencapaian atau pertumbuhan yang dapat terjadi tanpa kontribusi kolektif dari mereka, kepemimpinan direktur dan manajer kami, dan yang terpenting adalah kemitraan yang didorong oleh kepercayaan dari klien kami yang luar biasa,” ujar Damon, dalam siaran tertulisnya, Minggu (15/12).

Penghargaan Campaign Asia’s Agency of the Year ini telah digelar sejak awal 1990-an. Dengan hasil yang ditabulasikan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), ini adalah satu-satunya program untuk mengapresiasi keunggulan agensi di tingkat lokal dan regional.(mg7/jpnn)