Terapkan Konsep Supermarket, OMDC Dental Hilangkan Stigma Takut ke Klinik Gigi

jpnn.com, JAKARTA - OMDC Dental Clinic memperluas jaringan layanannya dengan meresmikan cabang klinik ke-21 di Gading Serpong, Tangerang, yang mengusung tema supermarket 'OMDC Mart'.

Pembukaan cabang baru ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat agar rutin memeriksakan kesehatan gigi minimal enam bulan sekali.

Klinik tersebut menghadirkan pengalaman belanja makanan ringan, fasilitas meracik mi instan mandiri, buah segar gratis, hingga pojok minuman kopi.

Fasilitas perawatannya dilengkapi tiga ruang poli tematik, yakni Fresh, Beverages, dan Toyland, serta arena bermain anak OMDC Playground.

Founder OMDC Group drg. Oktri Manessa membeberkan alasan di balik perancangan suasana klinik yang santai, serta dekat dengan keseharian masyarakat.

“Kami ingin pasien merasa nyaman sejak memasuki klinik," kata Oktri di Gading Serpong, Tangerang, baru-baru ini.

Oktri memaparkan 21 cabang OMDC sengaja dirancang dengan konsep tematik yang berbeda demi menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pasien.

Beberapa di antaranya menyediakan taman bermain anak, lapangan padel di dalam klinik, hingga konsep bergaya kabin pesawat kelas satu.