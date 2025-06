Terapkan Prinsip Keberlanjutan, APP Group Raih Dua Penghargaan HR Asia

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital di bidang human resources (HR), serta Konsisten dalam penerapan budaya keberlanjutan dan keterlibatan karyawan dalam operasionalnya membuat APP Group meraih penghargaan HR Asia tahun ini.

Mereka menyabet predikat Best Companies to Work for in Asia 2025 dan Sustainable Workplace Awards 2025.

"Kami terus berupaya membangun tempat kerja yang sehat, adaptif, dan bermakna bagi seluruh karyawan," ujar Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata, Sabtu (21/6).

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang HR Asia Awards yang diikuti oleh lebih dari 300 perusahaan di Indonesia. Salah satu kekuatan APP Group yang menonjol dalam penilaian tahun ini adalah transformasi digital di bidang HR.

Hal ini ditempuh mulai dari penyederhanaan proses onboarding melalui digital platform, pemanfaatan generative-AI untuk scoring kompetensi, hingga penerapan people analytics untuk pengambilan keputusan berbasis data.

"Transformasi berkelanjutan yang kami lakukan di bidang human capital, berakar pada nilai kolaborasi, inovasi, dan kepedulian," ujarnya.

Melalui pendekatan Total Engagement Assessment Model (TEAM) yang digunakan HR Asia, APP Group menunjukkan kinerja positif dalam membangun budaya kerja.

Selama 2025, berbagai inisiatif human capital terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan menurunkan tingkat turnover di lingkungan kerja.