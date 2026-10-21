Teras Cihampelas Segera Dibongkar, Pemprov Jabar Targetkan Lelang Pekan Ini

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan lelang pembongkaran Teras Cihampelas, Kota Bandung, mulai dibuka pada pekan ini.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar memperkirakan proses lelang memakan waktu minimal satu pekan, sebelum pembongkaran dilakukan oleh pihak ketiga.

Kepala BPKAD Jawa Barat Norman Nugraha mengatakan kelengkapan untuk lelang seperti proses administratif saat ini sudah selesai dan dinyatakan lengkap oleh pemerintah pusat, tinggal diusulkan proses lelang.

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"Ya, kemarin persiapan kaitan pemenuhan administratif sudah diselesaikan. Insyaallah minggu ini kami naik lelang dan kami usulkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk proses lelangnya," kata Norman di Bandung, Rabu (21/10).

Mengenai waktu lelang tersebut akan memakan waktu berapa lama, Norman menyampaikan, proses tersebut kemungkinan memakan waktu hingga satu pekan, dan setelah pemenangnya disetujui maka akan langsung dilakukan pembongkaran.

"Nanti tergantung KPKNL berapa lama. Ya, mudah-mudahan bisa cepat. Kalau cepatnya, minimal seminggu. Ya, cepatnya seminggu. Karena surat persetujuan bongkar, izin bongkarnya sudah ada," ujarnya.

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"Kalau misalnya lelang sudah selesai, terus ada yang minat, daftar, dan sesuai dan lain sebagainya, itu langsung."

Mengenai tengat waktu pembongkaran, BPKAD Jabar menargetkan bisa selesai dalam 30 hari kerja untuk semua material yang ada di Teras Cihampelas, mulai dari ujung gapura hingga simpang empat menuju Jalan Layang Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.